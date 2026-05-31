Sì l’estate 2026 profumerà di pesca matcha ghiacciato e pelle baciata dal sole e attenzione ai solar perfumes

Da metropolitanmagazine.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per l’estate 2026, le nuove fragranze sono caratterizzate da note di pesca e matcha ghiacciato, con un tocco di pelle baciata dal sole. I profumi estivi non seguono più le linee delle fragranze “pulite” e convenzionali. Si fa strada il fenomeno dei solar perfumes, che puntano a evocare sensazioni calde e solari. Le nuove proposte sono state presentate nelle ultime settimane dalle case di profumeria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Avete sentito parlare di solar perfumes? I profumi dell’estate 2026 non vogliono più sapere nulla delle classiche fragranze “pulite” e prevedibili. Dimentica le solite note marine troppo fresche o i floralini safe da vacanza in resort. Adesso la vibe è molto più specifica: prendi le note del tuo cellulare e segna tutto. Pelle calda dopo il sole, frutta matura quasi proibita, matcha iced latte bevuto in una coffee shop aesthetic e body mist spruzzate ovunque senza ritegno. La profumeria sta entrando nella sua era più emozionale, sensoriale e un po’ delusional. Period. Che cosa sono i solar perfumes e perché sono il nuovo obsession scent dell’estate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

s236 l8217estate 2026 profumer224 di pesca matcha ghiacciato e pelle baciata dal sole e attenzione ai solar perfumes
© Metropolitanmagazine.it - Sì, l’estate 2026 profumerà di pesca, matcha ghiacciato e pelle baciata dal sole (e attenzione ai solar perfumes)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Make-up di primavera: pelle “baciata dal sole” e finish semi-glowCon l’arrivo della primavera, il make-up si fa più leggero e naturale, puntando a un aspetto fresco e radioso.

Pasqua baciata dal sole, anticipo di estateA Cervia, le prenotazioni negli hotel sono in aumento per Pasqua e Pasquetta, con molte sistemazioni già al completo.

Si parla di: Fano, il BrodettoFest sulla linea della partenza. Si scaldano i fornelli.

sì l estate 2026 profumeràSì, l’estate 2026 profumerà di pesca, matcha ghiacciato e pelle baciata dal sole (e attenzione ai solar perfumes)Avete sentito parlare di solar perfumes? I profumi dell’estate 2026 non vogliono più sapere ... msn.com

Profumi uomo: le tendenze che segneranno l’estate 2026I nuovi profumi maschili primavera estate 2026 puntano su eleganza, naturalità e composizioni pensate per lasciare il segno senza eccessi. iconmagazine.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web