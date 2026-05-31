Per l’estate 2026, le nuove fragranze sono caratterizzate da note di pesca e matcha ghiacciato, con un tocco di pelle baciata dal sole. I profumi estivi non seguono più le linee delle fragranze “pulite” e convenzionali. Si fa strada il fenomeno dei solar perfumes, che puntano a evocare sensazioni calde e solari. Le nuove proposte sono state presentate nelle ultime settimane dalle case di profumeria.

Avete sentito parlare di solar perfumes? I profumi dell’estate 2026 non vogliono più sapere nulla delle classiche fragranze “pulite” e prevedibili. Dimentica le solite note marine troppo fresche o i floralini safe da vacanza in resort. Adesso la vibe è molto più specifica: prendi le note del tuo cellulare e segna tutto. Pelle calda dopo il sole, frutta matura quasi proibita, matcha iced latte bevuto in una coffee shop aesthetic e body mist spruzzate ovunque senza ritegno. La profumeria sta entrando nella sua era più emozionale, sensoriale e un po’ delusional. Period. Che cosa sono i solar perfumes e perché sono il nuovo obsession scent dell’estate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sì, l’estate 2026 profumerà di pesca, matcha ghiacciato e pelle baciata dal sole (e attenzione ai solar perfumes)

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