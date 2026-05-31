Una grande foresta prende il nome di Shakespeare. Si tratta di un'area verde di vaste dimensioni, che si estende su un territorio ricco di alberi e vegetazione. La zona è stata dedicata a questo nome, senza altre specifiche sul motivo. La foresta è accessibile ai visitatori e rappresenta un punto di riferimento naturale nel territorio. La denominazione appare evidente su segnali e cartelli posizionati all’ingresso.

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The Shakespearean House designed to Restore Harmony to England

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