Golden Goose e PlayLab trasformano Venezia in una foresta immaginaria

Golden Goose e PlayLab INC. hanno collaborato per creare un'installazione artistica a Venezia, trasformando alcune aree della città in una foresta immaginaria. L'intervento coinvolge elementi visivi e strutture temporanee che alterano l'aspetto urbano, attirando l’attenzione di visitatori e residenti. L’installazione rimarrà visibile fino a una data stabilita e fa parte di un progetto più ampio di iniziative culturali e artistiche promosse in città.

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C’è qualcosa di inevitabile nell’incontro tra Golden Goose e PlayLab INC. Due mondi apparentemente distanti, ma legati dalla stessa tensione verso l’immaginazione, il gesto artigianale, una creatività che nasce più dall’istinto che dalla strategia, e da quell'ossessione di trasformare visioni in mondi concreti. Uncropped. La storia di Golden Goose, la conosciamo più o meno tutti, siamo nei primi anni Duemila, quando due ragazzi poco più che ventenni - Francesca Rinaldo e Alessandro Gallo - immaginano un brand lontano dalle convenzioni del lusso italiano dell’epoca. Cresciuti tra le geometrie industriali di Marghera, alle porte di Venezia, i...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Golden Goose e PlayLab trasformano Venezia in una foresta immaginaria ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Golden Goose Borsa A Mano ‘venezia Small’: Verdetto Finale Altri aggiornamenti Golden Goose e Fivefourfive tornano insieme: Firenze diventa il cuore della Co-CreationDurante il weekend, la Co-Creation ha trasformato il flagship in un laboratorio aperto, dove ogni capo è diventato una base da reinterpretare attraverso patch, spille, borchie con la F, frasi ... gazzetta.it Golden Goose, il brand di scarpe acquisito dalla cinese Hsg e Temasek per 2,5 miliardiIl marchio di scarpe italiano Golden Goose è stato acquisito dalla cinese Hsg e da Temasek. L'operazione, che secondo fonti finanziarie ha un valore di 2,5 miliardi, prevede l'acquisizione di una ... tg24.sky.it