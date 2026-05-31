Un video virale mostra un ex calciatore italiano alle Maldive, mentre compie un gesto che molti non si aspettavano. L’ex giocatore, noto per la sua carriera nel calcio, si dedica a un’attività insolita per lui in un contesto di vacanza. Il filmato ha attirato l’attenzione di numerosi utenti online. La clip circola sui social network e ha generato numerosi commenti tra chi lo segue da tempo e nuovi spettatori.

Passano gli anni, cambiano le epoche calcistiche, si alternano generazioni di campioni, ma il piede di Francesco Totti sembra aver fatto un patto segreto con l’eternità. L’ex capitano della Roma, icona giallorossa e simbolo del calcio italiano, ha dimostrato ancora una volta che la classe non è qualcosa che si perde con il tempo, nemmeno quando il campo da gioco diventa una distesa di sabbia fine sotto il sole delle Maldive. Il tutto è avvenuto durante un evento di padel organizzato dalla “ Gundu Padel Cup “, una manifestazione che ha riunito diverse leggende del calcio italiano in uno scenario da cartolina tropicale. Ma è stato proprio un momento di beach soccer a rubare la scena, trasformandosi rapidamente in contenuto virale sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sfida impossibile alle Maldive per Totti: il Capitano fa quello che nessuno si aspettava (il video è virale sul web)

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