Serie d | il forte difensore è nel mirino di alcune big Coly può lasciare il Montevarchi

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il difensore centrale potrebbe lasciare il Montevarchi, con alcune grandi squadre interessate a lui. Dopo il ponte della Festa della Repubblica, la squadra inizierà a comunicare i nomi dei giocatori confermati in rosa. Prima di aprire ufficialmente al mercato, il direttore sportivo e l'allenatore convocheranno i calciatori principali della stagione precedente per affrontare le trattative di rinnovo.

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Trascorso il ponte della Festa della Repubblica l’Aquila inizierà a comunicare la lista dei confermati e il direttore sportivo Diego Giorni, di concerto con Simone Marmorini, prima di guardare al mercato convocherà i calciatori chiave della scorsa stagione per discutere dei rinnovi. Ritenuta prioritaria dal diesse la conferma dei pilastri della difesa, dal portiere Giusti ai centrali Cecconi, Francalanci e Coly. Proprio su quest’ultimo, il 23enne ex Seravezza, si sarebbero concentrate le attenzioni di alcuni club ambiziosi della D e persino di categoria superiore. Del resto dal suo arrivo in ottobre al Montevarchi la solidità difensiva è migliorata in modo esponenziale e le sue prestazioni non sono passate inosservate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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