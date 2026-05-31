Trascorso il ponte della Festa della Repubblica l’Aquila inizierà a comunicare la lista dei confermati e il direttore sportivo Diego Giorni, di concerto con Simone Marmorini, prima di guardare al mercato convocherà i calciatori chiave della scorsa stagione per discutere dei rinnovi. Ritenuta prioritaria dal diesse la conferma dei pilastri della difesa, dal portiere Giusti ai centrali Cecconi, Francalanci e Coly. Proprio su quest’ultimo, il 23enne ex Seravezza, si sarebbero concentrate le attenzioni di alcuni club ambiziosi della D e persino di categoria superiore. Del resto dal suo arrivo in ottobre al Montevarchi la solidità difensiva è migliorata in modo esponenziale e le sue prestazioni non sono passate inosservate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie d: il forte difensore è nel mirino di alcune big. Coly può lasciare il Montevarchi

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