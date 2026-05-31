Sono stati presentati numerosi ricorsi al Tar contro il semestre filtro di Medicina. Dopo diverse udienze, il tribunale ha confermato la legittimità dell’impianto. Attualmente, si attende una decisione definitiva sui singoli casi da parte del Tribunale amministrativo del Lazio. Le battaglie legali sono durate diversi mesi, coinvolgendo migliaia di ricorsi. La sentenza finale dovrebbe chiarire la validità dell’uso del filtro nel processo di ammissione.

Ricorsi al Tar per il semestre filtro di Medicina, dopo varie battaglie davanti al giudice – che hanno confermato la legittimità dell’impianto - a oggi si attende la pronuncia di merito del Tribunale amministrativo del Lazio rispetto ai singoli casi. Ma andiamo con ordine. Le prime ordinanze del Tar sul caso arrivano ad aprile: confermano l’impianto, sostenendo che il decreto ministeriale non ha stravolto regole ma le ha integrate, ha garantito il diritto allo studio, non ci sono state violazioni dell’anonimato. A inizio maggio, arrivano le prime ordinanze del Consiglio di Stato (viene menzionata, in cinque casi, anche l’ Università di Bologna ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Semestre filtro di Medicina. Migliaia di battaglie al Tar. Si attende la risposta definitiva

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