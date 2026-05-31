Segni Dal Paese delle Meraviglie a Segniland Il trionfo teatrale delle quinte A e C primaria Falasca dell’Istituto Comprensivo Segni

Da cronachecittadine.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due classi della scuola primaria di Segni hanno portato in scena uno spettacolo teatrale che ha coinvolto il pubblico locale. Le quinte A e C dell'Istituto Comprensivo hanno messo in scena una rappresentazione intitolata “Segniland”, che ha attirato l’attenzione di genitori e cittadini. La recita si è svolta nel teatro scolastico, con un grande impegno da parte degli studenti e degli insegnanti. L’evento è stato definito un successo, con il pubblico che ha applaudito più volte durante la serata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cronache Cittadine SEGNI – Ci sono serate in cui il teatro della scuola riesce a superare i confini della semplice recita scolastica L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

segni dal paese delle meraviglie a segniland il trionfo teatrale delle quinte a e c primaria falasca dell8217istituto comprensivo segni
© Cronachecittadine.it - Segni. Dal “Paese delle Meraviglie” a “Segniland”. Il trionfo teatrale delle quinte A e C primaria Falasca dell’Istituto Comprensivo Segni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Colleferro. “Dada Logica”. “Visiting” di lavoro alla Scuola Primaria “F. Barchiesi” di docenti dell’Istituto Comprensivo “A. Sebastiani” di Minturno e Spigno

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 4 al 10 maggio 2026: ancora tanto amore per i segni d’ariaDal 4 al 10 maggio 2026, l’oroscopo rivela che i segni d’aria continuano a ricevere molta attenzione in fatto di affetti, con un aumento delle...

Si parla di: Segni. Alla Scuola media Don Cesare Jonta sempre più alto il livello dei lavori premiati nell’VIII Edizione del Premio Serg. Costantino Vittori; Marsala, mostra Segni di Contemporaneità: i ragazzi incontrano Gibellina.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web