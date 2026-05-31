Segni Dal Paese delle Meraviglie a Segniland Il trionfo teatrale delle quinte A e C primaria Falasca dell’Istituto Comprensivo Segni
Due classi della scuola primaria di Segni hanno portato in scena uno spettacolo teatrale che ha coinvolto il pubblico locale. Le quinte A e C dell'Istituto Comprensivo hanno messo in scena una rappresentazione intitolata “Segniland”, che ha attirato l’attenzione di genitori e cittadini. La recita si è svolta nel teatro scolastico, con un grande impegno da parte degli studenti e degli insegnanti. L’evento è stato definito un successo, con il pubblico che ha applaudito più volte durante la serata.
Cronache Cittadine SEGNI – Ci sono serate in cui il teatro della scuola riesce a superare i confini della semplice recita scolastica L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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