Scooter contro auto a Fiumicino morto un uomo | elitrasportata al Gemelli la moglie è grave
Un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente a Fiumicino, quando uno scooter e un’auto si sono scontrati. L’uomo è deceduto sul posto, mentre la donna è stata elitrasportata al policlinico Gemelli in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state rese note altre informazioni sulle cause dell’incidente.
Incidente mortale a Fiumicino nel tardo pomeriggio di ieri, un'automobile si è scontrata con una moto su cui viaggiava una coppia: marito morto sul colpo, grave la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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