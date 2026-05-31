Scooter contro auto a Fiumicino morto un uomo | elitrasportata al Gemelli la moglie è grave

Notizia in breve

Un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente a Fiumicino, quando uno scooter e un’auto si sono scontrati. L’uomo è deceduto sul posto, mentre la donna è stata elitrasportata al policlinico Gemelli in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state rese note altre informazioni sulle cause dell’incidente.