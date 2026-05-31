Il 11 giugno è prevista una giornata di sciopero che coinvolgerà i treni, causando possibili disservizi. Il mese di giugno vedrà anche altre interruzioni nei trasporti pubblici e nel settore aereo, con varie date di stop programmate.

Giugno si preannuncia un mese caldo anche sul fronte scioperi, in particolare nei trasporti. La data da segnare, per chi deve prendere il treno, è quella dell'11 giugno; disagi in vista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Scioperi giugno, dai treni agli aerei e i mezzi pubblici: il calendario degli stop

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Scioperi marzo 2026: date, orari, settori coinvolti e calendario completo

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