Scioperi giugno dai treni agli aerei e i mezzi pubblici | il calendario degli stop

Da ilmessaggero.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 11 giugno è prevista una giornata di sciopero che coinvolgerà i treni, causando possibili disservizi. Il mese di giugno vedrà anche altre interruzioni nei trasporti pubblici e nel settore aereo, con varie date di stop programmate.

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Giugno si preannuncia un mese caldo anche sul fronte scioperi, in particolare nei trasporti. La data da segnare, per chi deve prendere il treno, è quella dell'11 giugno; disagi in vista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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