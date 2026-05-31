La segretaria del partito ha dichiarato che la decisione sul leader dovrebbe spettare ai cittadini. La discussione sulle primarie e sulla selezione del candidato si riaccende nel settore progressista, dopo un periodo di apparente quiete. Nessuna indicazione su tempi o modalità, ma il richiamo alla partecipazione popolare resta centrale nel dibattito interno.

Nel campo progressista torna il dibattito sulle primarie e la scelta del leader, che pareva essersi affievolito. Accade in seguito all’accelerazione della destra sulla nuova legge elettorale che prevederebbe l’indicazione del candidato premier. La mette così Elly Schlein, da Perugia dove discute con la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’ex sindaco di New York Bill De Blasio: «È importante che ci affidiamo a quello che vogliono gli elettori e a quello che vogliono i nostri militanti e sostenitori». Per la segretaria del Pd «l’importante è che non decidiamo da soli a tavolino» ma che venga coinvolta la base. Dunque, un’opzione sono le primarie. Oppure, prosegue Schlein, «si può fare come si fa in altri paesi europei, dove il partito che prende un voto in più esprime la guida». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Schlein apre sul leader: «Lo scelgano i cittadini»

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