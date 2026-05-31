Dal 1° al 7 giugno sono previste diverse scadenze fiscali, tra cui il pagamento del bollo auto e la presentazione delle fatture IVA. È importante ricordare che in questa settimana si devono adempiere anche altre obbligazioni fiscali, come la comunicazione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA e il versamento delle ritenute fiscali. Queste scadenze rappresentano un impegno fondamentale per i contribuenti e devono essere rispettate per evitare sanzioni.

Il mese di giugno è tradizionalmente un periodo caldo per il fisco italiano, ma il 2026 si apre con una particolarità che rischia di cogliere impreparati molti contribuenti. Il 31 maggio cade di domenica. Questo significa che una serie di adempimenti slittano al primo giorno utile: lunedì 1° giugno 2026. Di fatto, il primo giorno del mese è denso di scadenze da rispettare, per evitare sanzioni importanti. Bollo auto e superbollo. Tra le scadenze di giugno, il primo del mese è il termine ultimo per il versamento del bollo auto per chi ha scadenza ordinaria il 31 maggio. Ma l’obbligo riguarda anche il superbollo, ovvero l’addizionale erariale alla tassa automobilistica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scadenze fiscali 1-7 giugno, dal bollo alle fatture Iva: cosa ricordarsi

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