Due giovani sono rimasti feriti dopo una sbandata in curva sulla litoranea. La moto ha invaso la corsia opposta, provocando l’incidente. I soccorritori hanno portato i feriti in ospedale, ma le condizioni del ragazzo sono ancora da chiarire. La dinamica dell’incidente è sotto indagine. Nessun altro veicolo è coinvolto. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

? Domande chiave Come ha fatto la moto a invadere la corsia opposta?. Quali sono le reali condizioni cliniche del ragazzo ferito?. Perché quel tratto specifico della litoranea è così pericoloso?. Cosa è successo esattamente nel momento della perdita di controllo?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 31 maggio 2026 sulla litoranea Alghero-Bosa.. Conducente con frattura esposta e passeggera con lesioni trasportati all'ospedale di Alghero.. Pericolosità del tratto stradale evidenziata dalla perdita di traiettoria in curva.. Intervento immediato del personale sanitario 118 sul luogo del sinistro.. Due giovani feriti sulla litoranea Alghero-Bosa dopo la perdita di controllo di una moto in curva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sbandata in curva sulla litoranea: due giovani feriti in moto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caos sulla Ss47: due incidenti tra camion e moto, feriti due giovaniDue incidenti lungo la strada statale 47 hanno coinvolto camion e moto, provocando il ferimento di due giovani.

Todi, scontro tra moto e auto: due giovani feriti sulla stradaDue giovani sono rimasti feriti in un incidente tra moto e auto sulla strada a Todi.

Argomenti più discussi: Auto si ribalta nella curva: feriti due giovani; Morto un uomo in un incidente stradale a Crotone, gravemente ferito il gemello che viaggiava con lui; Morto un uomo in un incidente stradale a Crotone gravemente ferito il gemello che viaggiava con lui.