Sarà il Mondiale della severità | dai rinvii alle sostituzioni guerra a chi perde tempo
Il Mondiale 2023 introduce nuove regole per ridurre le perdite di tempo, tra cui il countdown per il possesso e limiti alle sostituzioni. La sperimentazione coinvolge anche il fuorigioco semiautomatico e il VAR, strumenti già adottati in precedenti edizioni. L’obiettivo è accelerare i tempi di gioco e penalizzare i comportamenti che rallentano le partite. Le novità si aggiungono alle misure già in vigore, come il monitoraggio del tempo di gioco e i interventi arbitrali.
La Var, il fuorigioco semiautomatico, la prima donna arbitro, la lotta ai perditempo: il Mondiale come momento di svolta arbitrale. A Sudafrica 2010, il gol di Lampard non visto in Germania-Inghilterra accelerò l’entrata della tecnologia nel calcio: da Brasile 2014 addio ai gol fantasma. Russia 2018 portò con sé la Var, con l’immediata sensazione che non saremmo più tornati indietro. Quattro anni fa, in Qatar, il fuorigioco semi-automatico, la prima donna direttrice di gara (Frappart) e i mega recuperi, in alcuni casi pericolosamente vicini al tempo effettivo, vedi i ventisette minuti di Inghilterra-Iran. Ora è il momento del Mondiale nordamericano con al centro soprattutto la lotta ai perditempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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