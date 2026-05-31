La sanità italiana ha firmato un accordo con il Gruppo San Donato per fornire supporto sanitario in Medio Oriente. L’intesa è stata siglata durante incontri istituzionali e prevede la collaborazione tra le parti per migliorare i servizi sanitari nella regione. Non sono stati forniti dettagli su specifici interventi o programmi, ma l’accordo coinvolge attività di formazione, assistenza e condivisione di competenze mediche. La cooperazione si inserisce in un quadro di iniziative italiane di sostegno internazionale nel settore sanitario.

La sanità italiana a supporto del Medio Oriente. A margine di una serie d’incontri istituzionali a Baghdad, Kamel Ghribi, vicepresidente del Gruppo ospedaliero San Donato, ha incontrato il Primo Ministro dell’Iraq Ali al-Zaidi, confermando il rafforzamento della collaborazione tra il sistema sanitario iracheno e quello italiano. Nel corso del summit il Gruppo San Donato ha ufficialmente rinnovato l’accordo, del valore di 40,5 milioni di dollari all’anno, col Ministero della Salute iracheno per la gestione dell’ospedale Al-Najaf Al-Ashraf. Con sede a Najaf, città dell’Iraq centrale, con circa 1 milione e mezzo di abitanti e tra le più sacre dell’Islam sciita, il nosocomio rappresenta oggi un punto di riferimento strategico per l’intero Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità, sostegno al Medio Oriente. Accordo col Gruppo San Donato

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La relazione del Presidente Emanuele Orsini

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