San Gerardo | FP CGIL premia Acta Spa per il decoro di Potenza

L'azienda Acta Spa ha ricevuto un riconoscimento da FP CGIL per aver mantenuto il decoro urbano durante i grandi eventi religiosi a Potenza. La premiazione evidenzia l'impegno degli operatori nella gestione dei rifiuti in situazioni di emergenza, come gli assembramenti religiosi, garantendo la pulizia e l'ordine nel centro cittadino. La società si è occupata di coordinare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, assicurando continuità e efficienza nelle operazioni durante le manifestazioni pubbliche.

? Punti chiave Chi sono gli operatori che hanno garantito il decoro di Potenza?. Come hanno gestito l'emergenza rifiuti durante i grandi assembramenti religiosi?. Perché la FP CGIL ha deciso di intervenire ufficialmente ora?. Quali conseguenze avrà questo riconoscimento sulla gestione ordinaria della città?.? In Breve Antonio Amodio sottolinea i sacrifici dei dipendenti Acta Spa durante i turni festivi.. Il sindacato FP CGIL chiede tutela costante per il comparto Igiene Ambientale.. L'impegno operativo garantisce la vivibilità delle piazze di Potenza durante i grandi assembramenti.. La gestione dei rifiuti durante San Gerardo evidenzia la necessità di servizi strutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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