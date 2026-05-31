San Francesco e la cura L’umanità nella medicina e l’incontro con la persona

Grande partecipazione e profonda intensità di riflessione hanno contraddistinto l’incontro " San Francesco e la cura. L’umanità nella medicina ", svoltosi il 29 maggio al Palazzo Arcivescovile di Siena. Un appuntamento che ha saputo intrecciare memoria storica, pensiero civile e interrogativi quanto mai attuali sul significato autentico del curare. Inserita nel quadro delle celebrazioni per l’ ottavo centenario della morte del Santo di Assisi e nell’anno speciale voluto dal Pontefice, l’iniziativa ha riportato l’attenzione sul legame, spesso poco ricordato, ma di straordinario valore simbolico, tra Francesco e Siena. Fu infatti nella città... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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San Francesco prima del mito | LA VOCE DI DON LUIGI MARIA EPICOCO

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Temi più discussi: Alessandria, riapre l’ex Chiesa di San Francesco dopo il restauro e diventa sede museale e polo culturale; Incontro Pubblico sulla sperimentazione di Via San Francesco; Capitolo della Provincia serafica di San Francesco d’Assisi; Franco Arminio al Chiostro di San Francesco.

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San Francesco e la cura. L’umanità nella medicina e l’incontro con la personaGrande partecipazione all’evento organizzato a Palazzo Arcivescovile. Messaggio potente riconoscere nell’altro una dignità che precede la fragilità. lanazione.it

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