Hospice San Francesco | l’umanità che cura oltre la medicina

I familiari di una paziente ringraziano gli operatori dell’Hospice San Francesco per l’assistenza prestata. La struttura si distingue per l’approccio che combina competenza medica e attenzione umana verso i pazienti. La notizia si diffonde attraverso un messaggio di gratitudine rivolto a chi si prende cura delle persone in fase terminale. La testimonianza evidenzia il ruolo di questa struttura nel offrire un supporto dedicato a chi si trova in condizioni di fine vita.

? Cosa sapere I familiari della paziente Mimma ringraziano gli operatori dell'Hospice San Francesco.. Il supporto emotivo del personale integra l'assistenza medica fornita ai degenti.. I familiari della signora Mimma hanno espresso un profondo senso di gratitudine verso gli operatori dell’Hospice San Francesco, sottolineando il valore inestimabile del supporto ricevuto durante il percorso di cura. La testimonianza arriva dai figli della donna, i quali hanno voluto rendere omaggio al personale della struttura per la straordinaria dedizione dimostrata. Secondo quanto emerge dai racconti dei parenti, il lavoro svolto dagli addetti si distingue per una capacità unica di restare vicini alla sofferenza dei malati e delle loro famiglie, offrendo un sostegno che va ben oltre la semplice assistenza medica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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