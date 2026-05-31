Sabato sera, Filing For Love ha stabilito un nuovo record di vittorie, superando ogni precedente risultato. My Royal Nemesis ha raggiunto per la prima volta la soglia del 10 percento di consensi. I dati ufficiali mostrano un incremento nelle preferenze dei pubblico e una crescita significativa rispetto alle settimane precedenti. Entrambi i cavalli hanno ottenuto risultati superiori alla media, con Filing For Love che ha dominato nelle classifiche di fine serata.

? Punti chiave Come ha fatto Filing For Love a battere i record del sabato?. Perché My Royal Nemesis ha superato la soglia del 10 percento?. Quale serie ha causato il balzo improvviso di Reborn Rookie?. Cosa accadrà nel palinsesto dopo la conclusione di Filing For Love?.? In Breve Fifties Professionals di MBC chiude il quarto episodio con il 5,2% di ascolti.. Reborn Rookie su JTBC cresce al 3,7% superando il precedente 2,2%.. Recipe for Love su KBS 2TV domina la serata con il 13,3% nazionale.. Filing For Love raggiunge il 7,6% nell'episodio penultimo trasmesso sabato 30 maggio.. Record di ascolti per My Royal Nemesis e Filing For Love nella serata di sabato 30 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabato sera da record: trionfano My Royal Nemesis e Filing For Love

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