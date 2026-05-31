Rostec | arrivano i nuovi BMD-2M per contrastare i droni sul campo
Arrivano i nuovi BMD-2M, veicoli progettati per contrastare i droni FPV sul campo. Il modulo Bereg protegge l’equipaggio dai droni, mentre le tecnologie elettroniche integrati rendono il veicolo invisibile ai sensori nemici. La difesa contro i droni si basa su sistemi elettronici avanzati installati sui nuovi modelli, specificamente pensati per neutralizzare le minacce aeree di piccole dimensioni.
? Punti chiave Come può il modulo Bereg proteggere l'equipaggio dai droni FPV?. Quali tecnologie elettroniche rendono il BMD-2M invisibile ai sensori nemici?. Perché le griglie metalliche sono diventate fondamentali per la sopravvivenza?. Come cambierà la tattica delle truppe aviotrasportate con il sistema Kornet?.? In Breve Modulo Bereg integra sistema missilistico Kornet per colpire bersagli corazzati a lunga distanza.. Protezione fisica include gabbie metalliche e reti sospese contro droni FPV nemici.. Sistemi di guerra elettronica e jamming contrastano segnali di navigazione dei velivoli senza pilota.. Griglie distanziate su scafo frontale e laterale disperdono getti di cariche cave. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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