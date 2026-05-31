Roseto torna Gramenzi | il volto noto per rilanciare il basket
A Roseto, l’ex giocatore e allenatore torna alla guida della squadra di basket. La società ha scelto Gramenzi per rilanciare il team, puntando sulla sua esperienza. La decisione è stata presa per rafforzare il rapporto tra staff e giocatori. La dirigenza ha preferito affidarsi a un volto noto piuttosto che tentare una soluzione esterna. La squadra si prepara alle prossime partite con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e ottenere risultati più soddisfacenti.
? Punti chiave Come potrà Gramenzi trasformare il legame umano in vittorie concrete?. Perché la dirigenza ha preferito un volto noto a un esperimento esterno?. Quali sono i pilastri del progetto di Brocco per il rilancio?. Come reagirà la piazza dopo il trauma della retrocessione in B?.? In Breve Retrocessione avvenuta dopo sconfitta quinta gara play out contro Ruvo di Puglia.. Presidente Fabio Brocco punta sulla continuità emotiva per il nuovo ciclo sportivo.. Allenatore sessantatreenne arriva dopo l'esperienza maturata nella passata stagione con Latina.. Obiettivo ricostruzione tecnica post sconfitta serie nazionale per stabilizzare il club. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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? . Il Coach, Franco Gramenzi: In questo particolare momento della mia carriera, Roseto rappresenta la scelta giusta. È un luogo in cui sono stato bene, do facebook
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