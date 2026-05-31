Roseto torna Gramenzi | il volto noto per rilanciare il basket

Notizia in breve

A Roseto, l’ex giocatore e allenatore torna alla guida della squadra di basket. La società ha scelto Gramenzi per rilanciare il team, puntando sulla sua esperienza. La decisione è stata presa per rafforzare il rapporto tra staff e giocatori. La dirigenza ha preferito affidarsi a un volto noto piuttosto che tentare una soluzione esterna. La squadra si prepara alle prossime partite con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e ottenere risultati più soddisfacenti.