Roland Garros piove e Zverev vuole chiusura del tetto | Cosa aspettate?

Durante gli ottavi di finale a Roland Garros, giocati domenica 31 maggio, Alexander Zverev ha avuto un confronto con l'arbitro di sedia. La partita contro Jesper de Jong è stata interrotta da una discussione, a causa della pioggia che ha causato l’attivazione del tetto mobile. Zverev ha chiesto insistentemente di chiudere il tetto, chiedendo all’arbitro di agire immediatamente. La discussione si è protratta nel corso del match, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze.

(Adnkronos) – Alexander Zverev litiga con l'arbitro al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco ha sfidato l'olandese Jesper de Jong negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, in una partita segnata anche da una discussione piuttosto accesa con il giudice di sedia. Al termine del primo set, vinto da Zverev 7-6,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roland-Garros 2026 – Alexander Zverev : Es war ein guter Start, manchmal ist es so einfach

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