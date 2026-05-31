Al termine del Giro d’Italia 2026, il presidente della Lega del Ciclismo Professionistico ha commentato i risultati degli atleti italiani, sottolineando che si sono distinti durante la corsa. Ha espresso un ringraziamento alle squadre italiane, evidenziando il loro impegno e le prestazioni. Nessuna ulteriore analisi o motivazione è stata fornita, limitandosi a un commento di apprezzamento generale.

Il presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, ha tracciato un bilancio per quanto riguarda i colori azzurri al termine del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, dopo aver reso onore alla maglia rosa. Sul vincitore della classifica generale: “ Chiudiamo a Roma questo straordinario 109° Giro d’Italia con un trionfo netto: Jonas Vingegaard, campione che completa la sua personale tripletta dei grandi giri, Giro, Tour e Vuelta. Un primato che prima di lui apparteneva a soli sette miti: Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali e Froome “. Il bilancio degli azzurri e delle formazioni italiane: “ I nostri atleti si sono fatti valere: tappe vinte da Davide Ballerini a Napoli, Filippo Ganna a Massa e Alberto Bettiol a Verbania e Jonathan Milan proprio qui a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roberto Pella: “I nostri atleti si sono fatti valere, un applauso speciale alle squadre italiane”

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