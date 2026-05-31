Il sistema portuale della Spezia si distingue per i risultati ottenuti, la rapidità nelle operazioni e una chiara visione strategica. La collaborazione tra i due terminalisti e le piccole e medie imprese, infatti, è considerata fondamentale per il successo del porto. Questa integrazione permette di migliorare l’efficienza e di sostenere lo sviluppo economico della regione, che rappresenta uno dei motori principali dell’Alto Tirreno e della Liguria.

Il sistema portuale della Spezia rappresenta uno dei motori economici più rilevanti della Liguria e dell’Alto Tirreno. Il fulcro di tante diverse tipologie di attività e aziende è la presenza dello scalo e dalle governance dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale con le sue progettualità e il suo sviluppo. Un porto che da sempre si è caratterizzato per capacità di performance, celerità e visione". Per il presidente di Cna La Spezia, Davide Mazzola, la forza dello scalo spezzino risiede esattamente nella presenza di professionalità diverse che non lavorano separate in compartimenti stagni ma che, bensì, sono caratterizzate... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risultati, celerità e visione: "Il segreto è l’integrazione tra i due terminalisti e le Pmi"

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