Rinasce il parchetto di via Roma grazie al Bilancio Partecipato

Da ilgiorno.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il parchetto di via Roma è stato riqualificato grazie al Bilancio Partecipato. La struttura, precedentemente in condizioni di degrado, ora presenta una recinzione e un cancelletto nuovi. La riqualificazione include interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’area. L’intervento si è concluso con l’installazione di nuove attrezzature e la sistemazione del verde. L’intervento è stato realizzato sulla base delle proposte avanzate dai cittadini attraverso il Bilancio Partecipato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da parchetto degradato a giardinetto riqualificato con tanto di recinzione, di cancelletto di ingresso e di nuovi giochi: la piccola area verde pubblica tra via Roma e via Pellico, nel “Quartiere Uno”, è di nuovo utilizzabile dai bambini e dalle bambine che vivono in questa zona residenziale del territorio bressese. Gli interventi di completo restyling sono stati realizzati nel corso delle ultime settimane primaverili grazie al “ Bilancio Partecipato 2025 ” del Comune di Bresso, che ha visto proprio il progetto di rigenerazione ambientale di questo parchetto vincere il bando di cittadinanza attiva municipale: in poche parole, sono stati proprio gli stessi cittadini a decidere che il finanziamento di 30mila euro, messo a disposizione per il “Bilancio Partecipato”, fosse utilizzato per la sua rigenerazione ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rinasce il parchetto di via roma grazie al bilancio partecipato
© Ilgiorno.it - Rinasce il parchetto di via Roma grazie al Bilancio Partecipato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bilancio partecipato 2026, al via gli incontri nei quartieri di EsteSono iniziati gli incontri pubblici nei quartieri e nelle frazioni di Este per presentare il Bilancio partecipato 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web