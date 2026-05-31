Il parchetto di via Roma è stato riqualificato grazie al Bilancio Partecipato. La struttura, precedentemente in condizioni di degrado, ora presenta una recinzione e un cancelletto nuovi. La riqualificazione include interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’area. L’intervento si è concluso con l’installazione di nuove attrezzature e la sistemazione del verde. L’intervento è stato realizzato sulla base delle proposte avanzate dai cittadini attraverso il Bilancio Partecipato.

Da parchetto degradato a giardinetto riqualificato con tanto di recinzione, di cancelletto di ingresso e di nuovi giochi: la piccola area verde pubblica tra via Roma e via Pellico, nel “Quartiere Uno”, è di nuovo utilizzabile dai bambini e dalle bambine che vivono in questa zona residenziale del territorio bressese. Gli interventi di completo restyling sono stati realizzati nel corso delle ultime settimane primaverili grazie al “ Bilancio Partecipato 2025 ” del Comune di Bresso, che ha visto proprio il progetto di rigenerazione ambientale di questo parchetto vincere il bando di cittadinanza attiva municipale: in poche parole, sono stati proprio gli stessi cittadini a decidere che il finanziamento di 30mila euro, messo a disposizione per il “Bilancio Partecipato”, fosse utilizzato per la sua rigenerazione ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rinasce il parchetto di via Roma grazie al Bilancio Partecipato

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