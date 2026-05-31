I rimorchiatori di una società di navigazione, fondata negli anni ’50, stanno affrontando problemi legati all’elettronica e alla tecnologia digitale. La compagnia, specializzata nel rimorchio portuale, ha sede in Italia e opera anche in Croazia, Marocco e Grecia. Questi “forzuti” del mare si trovano a dover aggiornare e mantenere i sistemi di bordo, dopo decenni di attività nel settore.

Scafi società di navigazione spa nasce negli anni ‘50 con Salvatore Cafiero ed è oggi leader internazionale nel settore del rimorchio portuale, presente in Italia, Croazia, Marocco e Grecia. Gestito dalla famiglia Visco alla sua terza generazione, può contare su un team di oltre 300 professionisti e una flotta di 45 rimorchiatori. E’ presente nel porto della Spezia con la propria sede operativa e con la controllata Rimorchiatori Riuniti Spezzini. Gruppo Scafi, associato a Confindustria La Spezia, è da sempre attivo nel rimorchio portuale e nelle attività di salvataggio e soccorso. Recentemente ha ampliato la sua offerta nei settori dello ship management, dei lavori subacquei e marittimi (nel 2024 la società è entrata a far parte per il 50% del capitale di Art Sub) e delle attività offshore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rimorchiatori riuniti . I ’forzuti’ del mare alle prese con le sfide di elettronica e digitale

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