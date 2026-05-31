Rimini e Verona, due squadre di vertice, hanno entrambe subito cambiamenti significativi. La Dole, che si trova alla seconda finale consecutiva, ha confermato la propria presenza in questa fase. La Tezenis, invece, che durante l’estate si era distinta come una delle favorite tra molte squadre con aspirazioni di primo posto, ha anch’essa rinnovato il proprio assetto. Entrambe le formazioni sono ora impegnate in competizioni di alto livello.

Due top team, indiscutibilmente. La Dole, che è alla seconda finale consecutiva, e la Tezenis, che in piena estate emergeva nei pronostici come leader di un nutrito gruppo di squadre con ambizioni di primato. La regular season ha raccontato storie di scontri diretti con protagonisti e allenatori che si sono avvicendati, con americani di grido scomparsi dal radar e con una strutturazione di squadra che, per entrambe, ha preso veramente corpo solo in tarda primavera. Verona e Rimini si sono annusate già alla quinta giornata, con i veneti a imporsi 96-84 in quella che è stata una delle migliori partite dell’era Cavina, poi licenziato a metà febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini e Verona, big a confronto. Entrambe hanno cambiato pelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il lavoro cambia pelle: a Rimini il confronto su AI e nuove competenze con la Camera di commercio

Gli elettori che hanno cambiato idea e perché: cosa è successo nelle urne di Rimini e Riccione. I flussi di votoDurante le recenti consultazioni elettorali nei Comuni di Rimini e Riccione si sono registrati cambiamenti nelle preferenze degli elettori, con...

Temi più discussi: Rimini e Verona, big a confronto. Entrambe hanno cambiato pelle; Carlton Myers: Rimini ha giocato delle partite incredibili, con Verona può succedere di tutto; Sabato 30 maggio al MOAB Court il Torneo Riviera di Rimini 2026. NTS in campo; BM ON A2 / Rimini vince la battaglia con Cividale (87-76) e chiude la serie: i romagnoli tornano in finale - di Matteo Parma.

Rimini raggiungere Verona in finale di A2: battuta Cividale per 3-1in aggiornamento RIMINI VS CIVIDALE: DIRETTA 4Q 87-76 - Cividale in grande difficoltà, perché in apertura di ultimo quarto Rimini allunga con Tomassini, l'antisportivo di Marangon ai danni di Denegri ... pianetabasket.com

Rimini schianta Cividale: è in finale promozione. Ora sfida a VeronaTutta Rimini al Palaflaminio per gara 4 della semifinali di A2, che si apre però con un imprevisto: il tabellone frantumato durante il riscaldamento da Devetta, giovane in forza a Cividale. L'attesa ... rainews.it