Riforma elettorale | il rischio di stallo che minaccia il premio al CdS
Il partito di Vannacci potrebbe bloccare l’assegnazione del premio di maggioranza previsto dalla riforma elettorale. La Corte Costituzionale potrebbe annullare la legge se riscontrasse vizi di costituzionalità, mettendo in discussione la validità del provvedimento. La possibilità di uno stallo politico-legale rischia di ritardare l’attuazione delle nuove norme e di compromettere l’assegnazione del premio di maggioranza.
? Punti chiave Come può il partito di Vannacci impedire il premio di maggioranza?. Perché la Corte Costituzionale potrebbe annullare la nuova riforma elettorale?. Chi sono i nuovi leader che rischiano di frammentare il centrodestra?. Cosa accadrà se la Lega scivolerà sotto la soglia del 6%?.? In Breve Vannacci e Futuro Nazionale minacciano la Lega ferma sotto il 6% dei consensi.. Dario Parrini contesta la riforma per l'esclusione dei voti di Val d'Aosta e Trentino.. Convention di Futuro Nazionale a Roma prevista per il 13 e 14 giugno.. PD al 20% e M5S al 14% con Avs sopra il 6% nei sondaggi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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