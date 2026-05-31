Riforma elettorale | il rischio di stallo che minaccia il premio al CdS

? Punti chiave Come può il partito di Vannacci impedire il premio di maggioranza?. Perché la Corte Costituzionale potrebbe annullare la nuova riforma elettorale?. Chi sono i nuovi leader che rischiano di frammentare il centrodestra?. Cosa accadrà se la Lega scivolerà sotto la soglia del 6%?.? In Breve Vannacci e Futuro Nazionale minacciano la Lega ferma sotto il 6% dei consensi.. Dario Parrini contesta la riforma per l'esclusione dei voti di Val d'Aosta e Trentino.. Convention di Futuro Nazionale a Roma prevista per il 13 e 14 giugno.. PD al 20% e M5S al 14% con Avs sopra il 6% nei sondaggi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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