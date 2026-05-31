Riforma elettorale | il Pd accusa il Governo di voler agire in modo eversivo

Il Partito Democratico accusa il Governo di voler accelerare la riforma elettorale in modo eversivo. La questione principale riguarda la possibilità che la Consulta possa bloccare l’iter parlamentare della legge. Il PD sostiene che la maggioranza stia cercando di forzare il passaggio senza rispettare le procedure costituzionali. La discussione si concentra sulla compatibilità della proposta con la legge fondamentale e sulla possibilità di interventi giudiziari per fermare l’eventuale approvazione.

? Domande chiave Come può la Consulta bloccare lo sprint della maggioranza?. Perché il PD parla di manovra eversiva contro il Governo?. Chi guiderà il fronte delle opposizioni per fermare la riforma?. Quali conseguenze avrà il nuovo sistema elettorale sulle prossime elezioni?.? In Breve Amendola accusa Meloni di ambiguità per gestire tensioni tra Lega e Forza Italia.. PD, M5S, Avs e Italia Viva coordinano vertice per bloccare la riforma.. Opposizioni puntano al ricorso alla Corte Costituzionale per fermare il voto estivo.. Obiettivo maggioranza è stabilire nuove regole prima del recessus parlamentare estivo..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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