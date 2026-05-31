Rieducare con senso di umanità

I politici hanno promesso ripetutamente di riformare il sistema penitenziario, ma senza risultati concreti. Le condizioni delle carceri sono peggiorate nel tempo, diventando uno dei problemi più gravi del paese. La mancanza di interventi efficaci ha portato a strutture sovraffollate e a condizioni di detenzione spesso considerate inadeguate. Non sono stati realizzati cambiamenti significativi rispetto alle promesse fatte negli anni.

di Vincenzo Pardini Sono anni che i politici parlano di voler riformare il sistema penitenziario. Ma, siccome niente avviene di quanto promettono, le carceri sono divenute una delle peggiori piaghe del nostro paese. Dal 22° Rapporto di Antigone emerge che la casa circondariale di Lucca, San Giorgio, è la peggiore di molte altre. Infatti, crediamo sia doveroso osservare che, destinata a carcere dal 1815, le migliorie apportategli sono sempre state poche, rispetto alle innovazioni che avrebbe dovuto avere, indispensabili anche per applicare nel suo specifico significato l’ articolo 27 della Costituzione, il quale recita, tra l’altro, “che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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