Ridere fa crescere il cervello dei bambini E l’umorismo diventa strumento di resilienza rafforzando il sistema immunitario e migliorando la memoria

La risata nei bambini è un fenomeno biologico complesso che coinvolge processi neurologici e immunitari. Studi indicano che ridere può contribuire allo sviluppo cerebrale, rafforzare il sistema immunitario e migliorare la memoria. L’umorismo, oltre a essere un’espressione di gioia, agisce come strumento di resilienza, favorendo il benessere generale. La risata spontanea rappresenta quindi un elemento importante nel processo di crescita e salute dei bambini.

Non è solo un gesto spontaneo o un riflesso della gioia. La risata nei bambini rappresenta un fenomeno biologico complesso, capace di modellare le architetture neurali, rafforzare il sistema immunitario e persino migliorare la memoria. A sostenerlo è la dottoressa Jacqueline Harding, direttrice di Tomorrow’s Child ed esperta di prima infanzia alla Middlesex University, che nel suo nuovo libro The Brain That Loves to Laugh riassume anni di ricerche empiriche incrociate con studi di biologia, psicologia e sociologia. Secondo Harding, la risata precede lo sviluppo neurologico del linguaggio, coinvolgendo una rete distribuita di aree cerebrali che include la corteccia motoria e la corteccia prefrontale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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