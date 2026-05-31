Tiziano Ferro ha commentato di essere un “rifugiato” negli Stati Uniti, affermando di essere costretto a vivere lì perché in Italia i suoi figli adottati avrebbero “meno diritti”. La dichiarazione segue una reprimenda di Francesco De Gregori rivolta a cantanti considerati impegnati, che ha suscitato reazioni tra artisti italiani. Ferro ha spiegato di aver scelto gli Stati Uniti per motivi legati alla tutela dei diritti dei figli.

La reprimenda di Francesco De Gregori scatena gli artisti: Tiziano Ferro si definisce un «rifugiato», costretto a stare negli Usa perché qui i suoi figli adottati avrebbero «meno diritti». La «partigiana» Elisa s’inventa una censura: «Il Friuli mi toglie i fondi per le mie idee su Gaza». Com’era prevedibile e com’era stato in effetti previsto - da Antonello Piroso, su queste stesse pagine - la reprimenda di Francesco De Gregori ai cantanti engagé ha mandato in ebollizione il circolino degli artisti. Il cantautore romaava le campagne anti Trump di Bruce Springsteen; più modestamente gli hanno risposto i colleghi italiani, Tiziano Ferro ed Elisa Toffoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ricomincia la farsa dei cantanti «engagé»

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