Il cantiere per la costruzione di una scala di sicurezza nel centro storico di Candelara è stato temporaneamente sospeso dalla Soprintendenza di Ancona. La decisione riguarda i lavori lungo le mura, dove sono stati trovati resti di epoca medievale. La sospensione riguarda l’intervento di restauro e ampliamento delle strutture, in attesa di ulteriori verifiche e autorizzazioni. La ripresa dei lavori dipende dal completamento di tutte le procedure previste dalle autorità competenti.

Il cantiere che garantirà una scala per l’uscita in sicurezza dal centro storico di Candelara ha subìto uno stop temporaneo dalla Soprintendenza di Ancona. La ditta incaricata dei lavori, durante gli interventi ha trovato alcuni frammenti probabilmente riconducibili all’antica cinta muraria di Candelara, precedenti alle attuali mura di epoca medievale. L’assessore Riccardo Pozzi può confermare la natura del ritrovamento, ma non è nelle condizioni di stabilire quanto ci vorrà alla ripresa del cantiere, utile alla ricostruzione del tratto di cinta muraria mancante con la realizzazione di una scala di accesso e uscita dal centro storico del borgo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reperti medievali lungo le mura . Cantiere bloccato a Candelara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergamo, incidente lungo le Mura, coinvolti un’auto e una moto: ferito un 22enneNel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo, lungo le Mura di Città Alta a Bergamo, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto all’altezza del...

Bergamo, incidente lungo le Mura, coinvolte un’auto e una moto: ferito un 22enneNel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo, lungo le Mura di Città Alta a Bergamo, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto.

Si parla di: Reperti medievali lungo le mura . Cantiere bloccato a Candelara; Piccoli fiori d’oro emergono dal deserto. Gli archeologi scavano lungo l’antica via dei pellegrini e trovano cento gioielli preziosi. A chi appartenevano? Chi li nascose?.

Le granate medievali come molotov: risolto il mistero dei vasetti del CastromedianoIn una delle vetrine a muro del Museo Castromediano al collegio Argento, qualche tempo fa erano sistemati quattro strani vasetti di argilla non decorati, alcuni forati e muniti di piccole anse, altri ... quotidianodipuglia.it