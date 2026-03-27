Bergamo incidente lungo le Mura coinvolti un’auto e una moto | ferito un 22enne

Nel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo, lungo le Mura di Città Alta a Bergamo, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto all’altezza del civico 78 di viale Vittorio Emanuele II. A seguito dello scontro, un giovane di 22 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Bergamo. Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 27 marzo, lungo le Mura di Città Alta, all’altezza del civico 78 di viale Vittorio Emanuele II. L’allarme è scattato intorno alle 18.50 per uno scontro tra un’auto e una moto. Coinvolti una Range Rover, condotta da una donna di circa cinquant’anni, e una moto Aprilia naked guidata da un ragazzo di 22 anni. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, e stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l’auto stava effettuando una manovra quando si è scontrata frontalmente con la moto. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, soccorso sul posto ma sempre rimasto cosciente. Le sue condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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