Redmi K100 Pro | potenza Snapdragon 8 Elite e display 185 Hz
Il Redmi K100 Pro monta il chip Snapdragon 8 Elite e un display con frequenza di aggiornamento di 185 Hz. La batteria da 9.000 mAh supporta una ricarica rapida da 100W. Le differenze tecniche tra la versione standard e la Pro riguardano principalmente il processore e le caratteristiche dello schermo. La presentazione ufficiale è prevista a breve.
? Domande chiave Come farà la ricarica da 100W a gestire una batteria da 9.000 mAh?. Quali differenze tecniche separeranno il modello standard dalla versione Pro?. Perché Redmi potrebbe decidere di non lanciare il modello Pro Max?. Come influirà il display a 185 Hz sull'esperienza dei giocatori professionisti?.? In Breve Lancio previsto in Cina durante il mese di settembre.. Display flat da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento a 185 Hz.. Batteria da 9.000 mAh con supporto ricarica rapida da 100 W.. Protezione contro polvere e acqua con certificazione IP68IP69.. Nuovi leak rivelano le specifiche del Redmi K100 Pro in arrivo a settembre. Un recente leak ha delineato le caratteristiche tecniche del futuro Redmi K100 Pro, che il produttore presenterà in Cina durante il mese di settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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