Redmi K100 Pro | potenza Snapdragon 8 Elite e display 185 Hz

Notizia in breve

Il Redmi K100 Pro monta il chip Snapdragon 8 Elite e un display con frequenza di aggiornamento di 185 Hz. La batteria da 9.000 mAh supporta una ricarica rapida da 100W. Le differenze tecniche tra la versione standard e la Pro riguardano principalmente il processore e le caratteristiche dello schermo. La presentazione ufficiale è prevista a breve.