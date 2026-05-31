Harry ha annunciato l’intenzione di tornare a Balmoral quest’estate con i figli, ipotizzando un incontro con il re. Tuttavia, Meghan ha espresso riserve e ha frenato questa possibilità.

Harry vorrebbe tornare a Balmoral quest’estate, insieme ai figli, pensando, forse, ad un incontro per riconciliarsi con Re Carlo. Ma Meghan Markle sarebbe di tutt’altra idea. Harry e il sogno di un’estate a Balmoral. Secondo alcune indiscrezioni, Harry avrebbe confidato agli amici più cari la volontà di trascorrere le vacanze estive a Balmoral. Vorrebbe infatti regalare ai figli un soggiorno nella tradizionale residenza scozzese, creando dei ricordi indimenticabili con il loro amato nonno: re Carlo. Meghan Markle però si sarebbe già opposta a questo progetto perché avrebbe altri piani per quest’estate e non vorrebbe recarsi in Scozia con Archie e Lilibet. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Harry pronto a tornare a Balmoral per l’estate. Ma Meghan frena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prince William STRONGLY OPPOSED To King Charles' SHOCKING Olive Branch To Harry & Meghan!

Notizie e thread social correlati

Re Carlo ha “ricucito” i rapporti tra Usa e Regno Unito, ma la sua visita fa tremare Harry e MeghanRe Carlo ha intrapreso una visita di quattro giorni negli Stati Uniti, visitando Washington e New York, la prima in America da quasi dieci anni.

Finanza critica: Meghan torna all’attore, Harry vuole tornare in UKI principi di Sussex si trovano di fronte a difficoltà finanziarie sei anni dopo aver lasciato i loro ruoli ufficiali all’interno della Famiglia...

Re Carlo, decodificato il messaggio segreto inviato da Meghan MarkleMeghan Markle sta cercando di inviare dei messaggi a Re Carlo? Secondo alcuni esperti reali la moglie di Harry starebbe provando a riavvicinarsi al suocero dopo le tensioni che hanno visto coinvolti i ... dilei.it

Re Carlo pronto a offrire la Royal Lodge a Harry e Meghan: il re apre alla riappacificazione con il figlioLa notizia è di quelle che fanno sperare a un ramoscello d'ulivo teso: secondo quanto riportato dal The Mirror, Re Carlo sarebbe pronto a offrire la Royal Lodge, l'ex residenza di Andrea ... corriere.it