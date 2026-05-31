Autorevole, con tendenza all'autoritario. Quella più importante, ovviamente, è la prima delle due. Non per nulla in patria lo chiamano "der Professor": traduzione superflua. Ralf Rangnick non è soltanto un uomo di calcio a tutto tondo - dirigente, allenatore, coordinatore, consulente -, ma un uomo che porta con sé un intero sistema. Quello a cui sta assistendo la gente rossonera in questi giorni è infatti un déjà vu di quanto era successo nel 2020: per arrivare fino all'altare e pronunciare il fatidico sì, il guru tedesco esige carta bianca su tutto. Dal numero di collaboratori (spoiler: il numero non è propriamente esiguo) alla certezza di un perimetro decisionale piuttosto ampio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rangnick "der Professor": pro e contro dell'uomo che dovrebbe riedificare il Milan

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