Rai ha annunciato che il direttore generale rimarrà in carica, mentre la gestione della comunicazione passerà a un nuovo responsabile. Il cambio di ruolo tra i due dirigenti ha portato a uno spostamento dei compiti, con il nuovo responsabile che assume la gestione della comunicazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali modifiche strategiche o altri interventi organizzativi. La situazione di stallo ai vertici prosegue senza ulteriori novità.

? Punti chiave Chi è il nuovo responsabile della comunicazione dopo lo scambio di ruoli?. Come influirà il ribaltamento tra Rossi e Giuli sulla gestione Rai?. Perché la Commissione di Vigilanza non riesce a intervenire sui vertici?. Quali saranno le conseguenze elettorali del blocco sulla presidenza di Marano?.? In Breve Rossi si sposta verso la Cultura mentre Giuli assume la gestione della comunicazione.. Commissione di Vigilanza ferma dopo una singola audizione del ministro della Cultura.. Proteste di Roberto Giachetti e questioni Teatro delle Vittorie bloccano i lavori parlamentari.. Opposizioni puntano su TeleMeloni come bersaglio strategico per la prossima campagna elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai, stallo ai vertici: Marano resta e la gestione si sposta ai margini

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