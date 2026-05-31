Quintana vince il rione Contrastanga | la classifica

Notizia in breve

Il Rione Contrastanga si è aggiudicato l'edizione straordinaria dell'ottantennale della Giostra della Quintana, disputata sabato 30 maggio al Campo de li Giochi di Foligno. La vittoria è stata ufficializzata al termine della competizione, che ha visto la partecipazione dei rioni coinvolti. La classifica finale ha premiato Contrastanga, che ha conquistato il primo posto nella corsa. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di diversi rioni e pubblico presente in loco.