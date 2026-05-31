Quintana vince il rione Contrastanga | la classifica
Il Rione Contrastanga si è aggiudicato l'edizione straordinaria dell'ottantennale della Giostra della Quintana, disputata sabato 30 maggio al Campo de li Giochi di Foligno. La vittoria è stata ufficializzata al termine della competizione, che ha visto la partecipazione dei rioni coinvolti. La classifica finale ha premiato Contrastanga, che ha conquistato il primo posto nella corsa. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di diversi rioni e pubblico presente in loco.
Foligno, 31 maggio 2026 - Il Rione Contrastanga vince l' edizione straordinaria dell'ottantennale della Giostra della Quintana che si è corsa sabato 30 maggio al Campo de li Giochi di Foligno. A portare al successo il cavaliere Marco Diafaldi su Larix. Un'edizione carica di colpi di scena, a partire dell'eliminazione di uno dei favoriti, Luca Innocenzi su Altrimenti per il Rione Cassero, fuori dalla Giostra alla prima tornata. Al secondo posto si è classificato il Rione Morlupo con Nicholas Lionetti su Damnatio Memoriae, terzo il Rione Spada con Tommaso Finestra su Sapphire Moonlight. Rione Contrastanga con Marco Diafaldi su Larix: 3 anelli, punti 90, tempo 54,76, totale 2,43,32 . 🔗 Leggi su Lanazione.it
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