Quanto guadagna Vingegaard per aver vinto il Giro d’Italia il ricco premio in denaro per la Maglia Rosa

Jonas Vingegaard ha ricevuto oltre 400.000 euro per aver vinto il Giro d’Italia 2026, indossando la Maglia Rosa. Il montepremi totale della corsa è di 1,5 milioni di euro. La cifra include anche altri premi e bonus, ma il vincitore si è aggiudicato la quota più consistente. La vittoria ha portato a Vingegaard il premio più ricco tra i premi ufficiali assegnati ai vincitori di tappa e classifiche speciali.

Ecco tutto il montepremi del Giro d'Italia 2026, che ammonta nel suo totale ad 1.5 milioni di euro. Oltre 400 mila euro sono andati nelle mani di Jonas Vingegaard in Maglia Rosa e con la Tripla Corona in testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Jonas Vingegaard To Ride The Giro d'Italia: The time has come

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