Quale auto comprare nel 2026? Le guide IGD per ogni esigenza
Nel 2026, la scelta di un'auto dipende da diversi fattori pratici. Chi percorre molti chilometri può puntare su modelli ibridi o elettrici, mentre chi ha un budget limitato potrebbe preferire veicoli a benzina o diesel più economici. La patente influisce sulle dimensioni dell’auto, mentre l’alimentazione scelta determina la tipologia di motore. La decisione si basa su esigenze di utilizzo, costi e tipologia di patente posseduta.
Scegliere l’auto giusta nel 2026 significa partire dalla domanda vera: a cosa ti serve? Il budget, il tipo di patente, i chilometri che fai ogni giorno e l’alimentazione che ti conviene cambiano completamente la risposta. Qui trovi tutte le guide all’acquisto de Il Giornale Digitale, organizzate per esigenza: ogni guida mette a confronto modelli reali, con prezzi di listino aggiornati e dati ufficiali. Neopatentati e prima auto. Hai preso la patente da poco o stai scegliendo la prima auto per un figlio? Si parte da cosa dice la legge, poi dai modelli che rientrano davvero nei limiti. Neopatentati 2026: quali auto puoi guidare con i nuovi limiti? — i limiti di potenza (105 kW e 75 kWt), per quanti anni valgono e come funziona con ibride ed elettriche. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
QUALE AUTO COMPRARE CON 5k NEL 2026
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