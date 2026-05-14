Nel confronto tra i due principali smartphone di fascia alta del 2026, vengono analizzati i modelli Samsung Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro. Si esaminano aspetti come la qualità della fotocamera, le caratteristiche del display, la durata della batteria e il prezzo di vendita al pubblico. Entrambi i dispositivi rappresentano le versioni più avanzate delle rispettive linee di prodotto e sono stati lanciati sul mercato in questo anno.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro: confronto completo tra i due top di gamma del 2026. Fotocamera, display, batteria e prezzo. Due giganti. Due filosofie diverse. Un solo budget da spendere. Il confronto tra Samsung Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro è la domanda che si pone chiunque voglia il meglio della tecnologia mobile nel 2026 senza compromessi. Entrambi costano oltre 1.200 euro. Entrambi hanno fotocamere da 200+ megapixel. Entrambi integrano l'AI a livello di sistema operativo. Ma sono prodotti profondamente diversi. In questo confronto completo analizziamo le due ammiraglie su tutti i fronti che contano davvero: display, fotocamera, prestazioni, batteria, software, ecosistema e prezzo.🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Samsung Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro: quale comprare nel 2026?

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Samsung Galaxy S26 Ultra VS iPhone 17 Pro Max

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