Nella regione toscana, i dati dell’Osservatorio dell’Agenzia regionale di sanità indicano un aumento dei ricoveri in psichiatria infantile. La scarsità di posti letto e di strutture dedicate ha portato a una crescita significativa delle ospedalizzazioni tra i giovani. Si evidenzia la necessità di maggiori investimenti sulla rete territoriale, per affrontare il disagio mentale giovanile e migliorare l’assistenza.

di Teresa Scarcella FIRENZE I numeri sul disagio mentale giovanile - resi noti la scorsa settimana dall’osservatorio dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana - sono il sintomo di un malessere che non si può ignorare e richiamano a un atto di responsabilità politico-sociale non più rimandabile. In dieci anni i ricoveri psichiatrici sono raddoppiati (da 37,5 a 73,4 ogni 10mila abitanti), gli accessi in pronto soccorso per problemi psicologici acuti hanno raggiunto l’apice. Giovani, che un domani saranno adulti, in carico a un sistema sanitario che già adesso è in affanno nel cercare di star dietro a un fenomeno che corre molto più veloce. "I servizi non sono cresciuti insieme alla richiesta di aiuto, non sono andati di pari passo", ammette Tiziana Pisano, responsabile della Psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza del Meyer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Psichiatria infantile, boom di ricoveri: "Pochi posti e carenza di strutture. Investire di più sulla rete territoriale"

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