A giugno e luglio 2026, Disney+ lancerà nuove serie e film originali. Tra le uscite ci sono due film d’animazione e tre serie TV, tutte in anteprima assoluta. La piattaforma ha annunciato anche il ritorno di alcuni titoli già noti, con nuovi episodi. Le nuove produzioni saranno disponibili simultaneamente in più paesi. La programmazione si concentrerà su contenuti rivolti a diverse fasce di pubblico, con un occhio di riguardo per le famiglie e gli appassionati di animazione.

Nel panorama globale delle piattaforme streaming, Disney+ sta ricoprendo un ruolo sempre più di primo piano. La media company di Burbank nell’ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest’ultima già dal 2006). Un enorme catalogo e nuove uscite originali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età contraddistinguono la proposta on demand della casa di Topolino. Ecco dunque tutte le prossime uscite su Disney+ Italia: film serie tv documentari e gli altri prodotti prossimamente in arrivo con le date ufficiali di quando escono sulla piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Prossime uscite su Disney+ (giugno / luglio 2026)

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