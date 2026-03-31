A partire da aprile e maggio 2026, Disney+ prepara nuove uscite per il suo catalogo. La piattaforma di streaming continua a espandere la propria proposta con contenuti originali e titoli già noti, puntando a rafforzare la propria presenza nel mercato globale del digitale. Le prossime settimane vedranno l’arrivo di diverse novità che interesseranno un pubblico di diverse età.

Nel panorama globale delle piattaforme streaming, Disney+ sta ricoprendo un ruolo sempre più di primo piano. La media company di Burbank nell’ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest’ultima già dal 2006). Un enorme catalogo e nuove uscite originali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età contraddistinguono la proposta on demand della casa di Topolino. Ecco dunque tutte le prossime uscite su Disney+ Italia: film serie tv documentari e gli altri prodotti prossimamente in arrivo con le date ufficiali di quando escono sulla piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Prossime uscite su Disney+ (aprile / maggio 2026)

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