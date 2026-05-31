Predjama minibus fuori controllo | 13 feriti dopo il ribaltamento

Notizia in breve

Un minibus ha perso il controllo e si è ribaltato a Predjama, ferendo 13 persone. La manovra di inversione effettuata sembra aver provocato l’incidente. Due passeggeri sono stati trasportati in ospedale con urgenza, le loro condizioni non sono ancora note. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza la zona. Le cause precise dell’incidente sono ancora da chiarire.