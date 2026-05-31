Predjama minibus fuori controllo | 13 feriti dopo il ribaltamento
Un minibus ha perso il controllo e si è ribaltato a Predjama, ferendo 13 persone. La manovra di inversione effettuata sembra aver provocato l’incidente. Due passeggeri sono stati trasportati in ospedale con urgenza, le loro condizioni non sono ancora note. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza la zona. Le cause precise dell’incidente sono ancora da chiarire.
? Domande chiave Come ha fatto la manovra di inversione a causare il ribaltamento?. Chi sono i due passeggeri trasportati d'urgenza in ospedale?. Perché l'autista rischia ora una denuncia penale per il sinistro?. Quali criticità hanno permesso al minibus di finire nel pendio?.? In Breve Autista di 71 anni sotto indagine per violazione articolo 325 codice penale sloveno.. Due cittadini turchi feriti trasportati all'Ospedale universitario di Lubiana.. Operazioni di recupero del minibus concluse alle 17:13 presso il pendio.. Sinistro avvenuto alle 10:58 durante manovra di inversione in area di sosta.. Tredici feriti a Predjama dopo il ribaltamento di un minibus: due cittadini turchi sono in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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