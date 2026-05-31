Il calciomercato dei campionati dilettanti è iniziato, con le prime operazioni ufficiali già concluse. Le trattative sono in corso e alcuni trasferimenti sono stati annunciati nelle ultime ore. Le squadre stanno definendo le proprie rose per la prossima stagione, mentre le società si preparano a rafforzare le proprie formazioni. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti o sui club coinvolti è stato ancora comunicato.

Il calciomercato dei campionati dilettanti ha preso il via, le danze si sono aperte, i primi "colpi" sono già stati sparati. Iniziando dalla Prima Categoria e dal Poggio a Caiano, che ha ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Gianfranco Trupia, reduce dal terzo posto nel girone B di Prima al timone della Pietà. Con l’innesto di Trupia (che lo scorso anno aveva vinto il campionato di Seconda) il Poggio punta a fare un salto di qualità ulteriore, ripartendo dalla salvezza conquistata ai playout nelle scorse settimane per tentare di stabilizzarsi. Sempre in Prima, il Tavola si era già mosso, ufficializzando Andrea Diodato come nuovo tecnico in sostituzione di Federico Montagnolo (il quale aveva salutato il gruppo pochi giorni dopo la vittoria del campionato di Seconda). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggio, Trupia ufficiale. Rivoluzione Galcianese

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