Premio Ludergnani consegnato a Ruozzi Trupia e Mazzotta
Francesca Ruozzi, Flavia Trupia e Luigi Mazzotta hanno ricevuto il premio “Marcello Ludergnani”. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la consegna ufficiale del riconoscimento. I tre vincitori sono stati chiamati uno ad uno, mentre sul palco sono stati letti i loro nomi e i titoli delle opere premiate. La manifestazione si è conclusa con un breve applauso del pubblico presente.
Francesca Ruozzi, Flavia Trupia e Luigi Mazzotta sono i vincitori del premio “Marcello Ludergnani”. La consegna del riconoscimento è avvenuta l’altra sera al Rotary di Cento – presente il governatore distrettuale Guido Abbate - che da anni promuove e organizza questo riconoscimento insieme alla famiglia Ludergnani, in collaborazione con l’ Università di Ferrara, per onorare la memoria e ricordare questo importante ed eclettico imprenditore dell’Alto Ferrarese, grande rotariano. I tre vincitori sono neolaureati magistrali con tesi incentrate su itinerari culturali, sviluppo del territorio ferrarese o patologie fitosanitarie in frutticoltura.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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