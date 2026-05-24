premio ludergnani consegnato a ruozzi trupia e mazzotta

Notizia in breve

Francesca Ruozzi, Flavia Trupia e Luigi Mazzotta hanno ricevuto il premio “Marcello Ludergnani”. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la consegna ufficiale del riconoscimento. I tre vincitori sono stati chiamati uno ad uno, mentre sul palco sono stati letti i loro nomi e i titoli delle opere premiate. La manifestazione si è conclusa con un breve applauso del pubblico presente.