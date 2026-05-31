Un giovane di 22 anni è stato denunciato dopo che, durante un controllo di routine, è stata trovata una pistola all’interno di una Volkswagen Golf. L’auto è stata fermata sulla strada e, durante la verifica, è stato rinvenuto l’arma. La polizia ha proceduto con la denuncia del conducente.

Sulla strada hanno fermato una Golf, pescata casualmente tra le auto in transito per un controllo di routine, e al suo interno hanno rinvenuto una pistola. Questo è quanto accaduto qualche giorno fa a Porto San Giorgio, precisamente in viale De Gasperi, ai poliziotti della squadra volante della Questura di Fermo, che hanno controllato di propria iniziativa un’auto, una Volkswagen Golf, all’interno della quale hanno rinvenuto a sorpresa un’arma da fuoco. A bordo della vettura viaggiavano cinque giovani: tre italiani di origine magrebine di età compresa tra i 22 e i 24 anni, un marocchino di 22 anni e un italiano residente a Napoli di 21 anni.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pistola in auto. Denunciato un 22enne

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