Como 22enne denunciato per danneggiamento in un supermercato

La Polizia di Stato ha denunciato in libertà un giovane di 22 anni, di origine tunisina e residente a Fino Mornasco, nel comune di Como. L’uomo è accusato di aver causato danni all’interno di un supermercato. L’accertamento è stato effettuato dalle forze dell’ordine, che hanno proceduto dopo aver identificato il soggetto coinvolto. La vicenda si riferisce a un episodio avvenuto di recente nel centro commerciale locale.

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 22enne di origine tunisina, regolarmente presente sul territorio italiano e residente a Fino Mornasco (Como), con l’accusa di danneggiamento. Al giovane è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza.L’intervento è.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Saronno, 22enne denunciato per spaccio: base operativa in un B&B di ComoLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare… Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Stalker pedina una 22enne all'uscita dalla palestra e le mette un gps sulla bicicletta: 27enne denunciato dopo i filmati e la querela... Como centro, in 3 ubriachi al supermercato: uno rompe una bottiglia, alla richiesta di pagarla si infuriaLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà per danneggiamento un 22enne tunisino, regolare sul territorio italiano, residente a Fino Mornasco. Nella serata di ieri una pattuglia della Squad ... comozero.it Violenza inaudita a Como picchiano un ragazzo per il monopattino, in manette un 22enne e un 16enneLa Polizia di Stato di Como stanotte ha arrestato, per tentata rapina in concorso e resistenza, un 22enne tunisino, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio, ed un 16enne italiano residente a ... valtellinanews.it