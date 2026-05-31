Pini il tirocinio per arrivare al top | Da piccolo sognavo di essere qui

Da quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Guido Pini ha raccontato che il suo percorso verso il successo è iniziato con un tirocinio. Ha detto di aver sempre desiderato arrivare a quel livello fin da bambino. Ora, con orgoglio, si trova nel suo ambiente, circondato da giovani talenti che seguono le sue orme. Pini ha evidenziato come il suo impegno e le esperienze passate siano stati fondamentali per raggiungere questa posizione.

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Occhio ragazzini (bravi, bravissimi, sia chiaro) perché qui Guido Pini gioca in casa. Anzi, è proprio a casa sua. E Pini, ormai non è più un segreto, ha scelto ed è stato scelto dal team Leopardi perché i sogni e le ambizioni di essere protagonista del Mondiale di Moto3 diventino una realtà. Bella la storia di Guido, che abita, vive, studia e lavora per diventare campione, a due passi dal circuito del Mugello. Talento puro, giurano da queste parti. Talento che, famiglia e amici, hanno saputo (e lo stanno facendo alla grande) far sbocciare, crescere e a questo punto arrivare chissà dove. Per lui, per Pini, la tappa del Moto mondiale al Mugello ha così un sapore diverso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Pini, il tirocinio per arrivare al top: "Da piccolo sognavo di essere qui"
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